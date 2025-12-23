En este martes, 23 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6587 - Piojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre
|1°
|6587
|11°
|6222
|2°
|7998
|12°
|6139
|3°
|6517
|13°
|6044
|4°
|4892
|14°
|9999
|5°
|9478
|15°
|9914
|6°
|1405
|16°
|6633
|7°
|5921
|17°
|5543
|8°
|7396
|18°
|0726
|9°
|1499
|19°
|8754
|10°
|5464
|20°
|3225
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan estrés.
Además, el sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de tu vida que necesitan ser limpiados o resueltos.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.