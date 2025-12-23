En este martes, 23 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6587 - Piojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre

1° 6587 11° 6222 2° 7998 12° 6139 3° 6517 13° 6044 4° 4892 14° 9999 5° 9478 15° 9914 6° 1405 16° 6633 7° 5921 17° 5543 8° 7396 18° 0726 9° 1499 19° 8754 10° 5464 20° 3225

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan estrés.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de tu vida que necesitan ser limpiados o resueltos.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.