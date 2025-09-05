Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre

En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 8119 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre

1° 8119 11° 0684 2° 7563 12° 4158 3° 0038 13° 4326 4° 8092 14° 0168 5° 9443 15° 4981 6° 1275 16° 6777 7° 1035 17° 9445 8° 6569 18° 5263 9° 4575 19° 1969 10° 4409 20° 4856

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la posibilidad de nuevos comienzos.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el deseo de explorar el subconsciente. Puede ser una invitación a profundizar en los sentimientos y a buscar claridad en situaciones personales.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.