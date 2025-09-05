Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre
Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Matutina.
En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8119 - Pescado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre
|1°
|8119
|11°
|0684
|2°
|7563
|12°
|4158
|3°
|0038
|13°
|4326
|4°
|8092
|14°
|0168
|5°
|9443
|15°
|4981
|6°
|1275
|16°
|6777
|7°
|1035
|17°
|9445
|8°
|6569
|18°
|5263
|9°
|4575
|19°
|1969
|10°
|4409
|20°
|4856
La Fundación Pampa Energía fortalece la enseñanza técnica con formación en eficiencia energética
No es el oro: Argentina descubrió un recurso codiciado por todas las potencias que podría definir una Tercera Guerra Mundial
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la posibilidad de nuevos comienzos.
Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el deseo de explorar el subconsciente. Puede ser una invitación a profundizar en los sentimientos y a buscar claridad en situaciones personales.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.
Las más leídas de Información General
Se despiden los jeans anchos: la nueva tendencia que llega desde Europa para la primavera 2025
Alerta ola polar: una tormenta y frente helado azotará a todo el país y hay pronóstico de nieve
Adiós a la ley de Sucesiones en Argentina: cómo se reparte la herencia cuando no hay testamento y quiénes quedan fuera
Members
Una empresa argentina compró una semillera de EE.UU. y quedó entre los cuatro mayores jugadores globales
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios