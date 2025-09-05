Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre

Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Matutina.

En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8119 - Pescado

 1°8119 11°0684
 7563  12°4158
 3°0038 13°4326 
 8092  14°0168 
 9443  15°4981 
 6°1275  16°6777
 1035  17°9445 
 6569  18°5263 
 4575  19°1969 
 10°4409 20°4856 

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la posibilidad de nuevos comienzos.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el deseo de explorar el subconsciente. Puede ser una invitación a profundizar en los sentimientos y a buscar claridad en situaciones personales.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

