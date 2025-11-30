Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 29 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0960 (La Virgen) y las letras son: U H N P.

1° 0960 11° 0514 2° 0005 12° 9575 3° 7527 13° 3186 4° 5332 14° 4038 5° 8509 15° 2508 6° 4218 16° 0713 7° 9124 17° 4231 8° 0219 18° 2246 9° 5084 19° 6733 10° 4606 20° 6369

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 29 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 29 de noviembre. A la cabeza salió el número 0587 - Piojos.

1° 0587 11° 4947 2° 3872 12° 8731 3° 4434 13° 8878 4° 2647 14° 4387 5° 8045 15° 3079 6° 4453 16° 6554 7° 8014 17° 8164 8° 0983 18° 3994 9° 2624 19° 1513 10° 5439 20° 2580

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino.

Además, el sueño puede representar pureza y esperanza. La Virgen es un símbolo de amor incondicional y soñar con ella puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación emocional o que anhela una vida más plena y significativa.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de deshacerte de algo negativo en tu vida. Los piojos se alimentan de la sangre, lo que puede representar relaciones tóxicas o situaciones que te drenan emocionalmente.