Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9665 (El Cazador) y las letras son: E I I S.

1° 9665 11° 7340 2° 0087 12° 5644 3° 5254 13° 8978 4° 7963 14° 6927 5° 1369 15° 0530 6° 6752 16° 1930 7° 4024 17° 3239 8° 7955 18° 1320 9° 8195 19° 8699 10° 1544 20° 9950

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 20 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 20 de diciembre. A la cabeza salió el número 2118 - Sangre.

1° 2118 11° 2887 2° 3157 12° 7258 3° 0453 13° 7878 4° 6162 14° 6518 5° 7043 15° 1201 6° 2555 16° 4606 7° 1638 17° 0433 8° 0130 18° 9100 9° 8700 19° 3343 10° 6261 20° 6683

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, sugiriendo que estás en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha contra obstáculos o adversidades en tu vida. Este símbolo puede indicar que estás enfrentando desafíos y que es momento de tomar acción para superar lo que te impide avanzar.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud, el bienestar emocional o situaciones que generan estrés y ansiedad.

Además, la sangre en los sueños puede representar relaciones personales y conflictos. Puede indicar sentimientos de traición, dolor emocional o la necesidad de sanar viejas heridas en las interacciones con los demás.