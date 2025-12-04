En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7149 (La Carne) y las letras son: C J M S.

 1°7149 11°3892 
 0348  12°5625
 3°8590  13°2894 
 9471  14°8801 
 1012  15°4614 
 6°3938  16°6771
 1250  17°3024 
 4355  18°1127 
 5588  19°3079 
 10°8554  20°6878 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1164 - Llanto.

 1°1164 11°0533 
 7770   12°1737
 3°2315  13°8131 
 8714  14°4645 
 1652  15°8861 
 6°7887  16°8160
 5690  17°7043 
 1477  18°9168 
 1928  19°4478 
 10°0575  20°0548 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con lo instintivo y lo material, sugiriendo que el soñador está en sintonía con sus deseos más básicos.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida. Puede ser un recordatorio de la mortalidad y la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.