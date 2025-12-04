En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7149 (La Carne) y las letras son: C J M S.
|1°
|7149
|11°
|3892
|2°
|0348
|12°
|5625
|3°
|8590
|13°
|2894
|4°
|9471
|14°
|8801
|5°
|1012
|15°
|4614
|6°
|3938
|16°
|6771
|7°
|1250
|17°
|3024
|8°
|4355
|18°
|1127
|9°
|5588
|19°
|3079
|10°
|8554
|20°
|6878
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 3 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1164 - Llanto.
|1°
|1164
|11°
|0533
|2°
|7770
|12°
|1737
|3°
|2315
|13°
|8131
|4°
|8714
|14°
|4645
|5°
|1652
|15°
|8861
|6°
|7887
|16°
|8160
|7°
|5690
|17°
|7043
|8°
|1477
|18°
|9168
|9°
|1928
|19°
|4478
|10°
|0575
|20°
|0548
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con lo instintivo y lo material, sugiriendo que el soñador está en sintonía con sus deseos más básicos.
Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida. Puede ser un recordatorio de la mortalidad y la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu.
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.
Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.