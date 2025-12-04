Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7149 (La Carne) y las letras son: C J M S.

1° 7149 11° 3892 2° 0348 12° 5625 3° 8590 13° 2894 4° 9471 14° 8801 5° 1012 15° 4614 6° 3938 16° 6771 7° 1250 17° 3024 8° 4355 18° 1127 9° 5588 19° 3079 10° 8554 20° 6878

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1164 - Llanto.

1° 1164 11° 0533 2° 7770 12° 1737 3° 2315 13° 8131 4° 8714 14° 4645 5° 1652 15° 8861 6° 7887 16° 8160 7° 5690 17° 7043 8° 1477 18° 9168 9° 1928 19° 4478 10° 0575 20° 0548

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con lo instintivo y lo material, sugiriendo que el soñador está en sintonía con sus deseos más básicos.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida. Puede ser un recordatorio de la mortalidad y la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.