Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8233 (Cristo) y las letras son: E K R X.

1° 8233 11° 0969 2° 3977 12° 8292 3° 9193 13° 3439 4° 1819 14° 7463 5° 0466 15° 2598 6° 7312 16° 5138 7° 0758 17° 7796 8° 1191 18° 8309 9° 1571 19° 6462 10° 0395 20° 7021

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 11 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 11 de diciembre. A la cabeza salió el número 2685 - Linterna.

1° 2685 11° 1827 2° 0158 12° 4245 3° 5789 13° 9614 4° 8242 14° 2971 5° 8526 15° 8280 6° 1100 16° 5382 7° 8866 17° 9463 8° 8541 18° 8268 9° 2398 19° 7572 10° 4539 20° 3442

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y entendimiento en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna en los sueños puede representar la iluminación de aspectos ocultos de la personalidad o de la vida. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o secretos que han permanecido en la oscuridad.