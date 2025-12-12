En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8233 (Cristo) y las letras son: E K R X.

 1°8233 11°0969 
 3977  12°8292
 3°9193  13°3439 
 1819  14°7463 
 0466  15°2598 
 6°7312  16°5138
 0758  17°7796 
 1191  18°8309 
 1571  19°6462 
 10°0395  20°7021 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 11 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 11 de diciembre. A la cabeza salió el número 2685 - Linterna.

 1°2685 11°1827 
 0158   12°4245
 3°5789  13°9614 
 8242  14°2971 
 8526  15°8280 
 6°1100  16°5382
 8866  17°9463 
 8541  18°8268 
 2398  19°7572 
 10°4539  20°3442 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y entendimiento en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna en los sueños puede representar la iluminación de aspectos ocultos de la personalidad o de la vida. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o secretos que han permanecido en la oscuridad.