Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del sábado 30 de agosto

Estos son los números ganadores del sorteo de la primera en la Quiniela Nacional y Provincia.

Fuente:Shutterstock
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 9599 (Hermano) y las letras son: A B P Q.

 1°9599 11°6667 
 0455  12°8999
 3°7245  13°7658 
 3729  14°9194 
 8415  15°7601 
 6°2711  16°4687
 8105  17°9972 
 2498  18°5230 
 0096  19°7689 
 10°7159  20°4924 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 30 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 30 de agosto. A la cabeza salió el número 5322 - Loco.

 1°5322 11°2190 
 4988   12°0603
 3°8820  13°5309 
 5288  14°9920 
 9170  15°6228 
 6°4090  16°5969
 5769  17°9227 
 2937  18°3274 
 5772  19°3542 
 10°4287  20°2956 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser un llamado a explorar la relación con la familia o a reconciliar sentimientos no resueltos.


¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, abrazando la incertidumbre con optimismo y valentía.

