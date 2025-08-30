Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del sábado 30 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 9599 (Hermano) y las letras son: A B P Q.

1° 9599 11° 6667 2° 0455 12° 8999 3° 7245 13° 7658 4° 3729 14° 9194 5° 8415 15° 7601 6° 2711 16° 4687 7° 8105 17° 9972 8° 2498 18° 5230 9° 0096 19° 7689 10° 7159 20° 4924

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 30 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 30 de agosto. A la cabeza salió el número 5322 - Loco.

1° 5322 11° 2190 2° 4988 12° 0603 3° 8820 13° 5309 4° 5288 14° 9920 5° 9170 15° 6228 6° 4090 16° 5969 7° 5769 17° 9227 8° 2937 18° 3274 9° 5772 19° 3542 10° 4287 20° 2956

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser un llamado a explorar la relación con la familia o a reconciliar sentimientos no resueltos.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, abrazando la incertidumbre con optimismo y valentía.