Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2451 (Serrucho) y las letras son: A I G Z.

1° 2451 11° 7072 2° 2853 12° 2017 3° 5032 13° 0130 4° 8701 14° 3716 5° 5285 15° 8165 6° 2386 16° 4339 7° 3993 17° 2682 8° 4527 18° 8223 9° 4448 19° 2132 10° 1301 20° 3268

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 20 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 20 de diciembre. A la cabeza salió el número 0933 - Cristo.

1° 0933 11° 1030 2° 8479 12° 7957 3° 3842 13° 7259 4° 7213 14° 7867 5° 6020 15° 5730 6° 3945 16° 8796 7° 1063 17° 2866 8° 6581 18° 0444 9° 5148 19° 6149 10° 7616 20° 4552

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren una decisión drástica o un cambio significativo.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas de manera efectiva. Puede indicar que estás en el proceso de deshacerte de obstáculos y que tienes las herramientas necesarias para lograr tus objetivos.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.