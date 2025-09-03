Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre
Estos son los números ganadores del sorteo de la primera en la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 3375 (El Payaso) y las letras son: O U H M.
|1°
|3375
|11°
|0520
|2°
|9869
|12°
|1169
|3°
|9621
|13°
|5764
|4°
|0604
|14°
|6984
|5°
|2638
|15°
|9056
|6°
|9460
|16°
|3912
|7°
|8270
|17°
|3253
|8°
|9411
|18°
|1687
|9°
|7226
|19°
|4635
|10°
|9792
|20°
|3481
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 3 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 3243 - Balcón.
|1°
|3243
|11°
|1880
|2°
|0686
|12°
|5378
|3°
|2755
|13°
|1148
|4°
|5674
|14°
|6030
|5°
|3940
|15°
|9308
|6°
|5869
|16°
|4161
|7°
|3346
|17°
|6385
|8°
|0187
|18°
|6964
|9°
|4109
|19°
|7010
|10°
|0344
|20°
|0902
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.
Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. En este contexto, el payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.
¿Qué significa soñar con balcón?
Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.
Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.
Las más leídas de Información General
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Members
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios