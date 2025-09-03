Edición: Argentina
Información General
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre

Estos son los números ganadores del sorteo de la primera en la Quiniela Nacional y Provincia.

Fuente:Shutterstock
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 3375 (El Payaso) y las letras son: O U H M.

 1°3375 11°0520 
 9869  12°1169
 3°9621  13°5764 
 0604  14°6984 
 2638  15°9056 
 6°9460  16°3912
 8270  17°3253 
 9411  18°1687 
 7226  19°4635 
 10°9792  20°3481 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 3243 - Balcón.

 1°3243 11°1880 
 0686   12°5378
 3°2755  13°1148 
 5674  14°6030 
 3940  15°9308 
 6°5869  16°4161
 3346  17°6385 
 0187  18°6964 
 4109  19°7010 
 10°0344  20°0902 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. En este contexto, el payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.


¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.

