Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 3375 (El Payaso) y las letras son: O U H M.

1° 3375 11° 0520 2° 9869 12° 1169 3° 9621 13° 5764 4° 0604 14° 6984 5° 2638 15° 9056 6° 9460 16° 3912 7° 8270 17° 3253 8° 9411 18° 1687 9° 7226 19° 4635 10° 9792 20° 3481

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 3243 - Balcón.

1° 3243 11° 1880 2° 0686 12° 5378 3° 2755 13° 1148 4° 5674 14° 6030 5° 3940 15° 9308 6° 5869 16° 4161 7° 3346 17° 6385 8° 0187 18° 6964 9° 4109 19° 7010 10° 0344 20° 0902

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. En este contexto, el payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.