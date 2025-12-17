En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9027 (El Peine) y las letras son: O C D L.

 1°9027 11°6217 
 9270  12°0547
 3°6618  13°8259 
 6686  14°5062 
 5714  15°6055 
 6°5868  16°7831
 3054  17°4892 
 8865  18°7496 
 1821  19°8255 
 10°8948  20°8902 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 17 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 17 de diciembre. A la cabeza salió el número 4911 - Palito.

 1°4911 11°9917 
 8551   12°5898
 3°2061  13°5918 
 7736  14°5611 
 3683  15°2783 
 6°1316  16°0232
 0270  17°0756 
 1505  18°9664 
 2447  19°6890 
 10°4673  20°8025 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión.

Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la autoimagen. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás, lo que puede llevar a una reflexión sobre la autoestima y la aceptación personal.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.