Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9027 (El Peine) y las letras son: O C D L.

1° 9027 11° 6217 2° 9270 12° 0547 3° 6618 13° 8259 4° 6686 14° 5062 5° 5714 15° 6055 6° 5868 16° 7831 7° 3054 17° 4892 8° 8865 18° 7496 9° 1821 19° 8255 10° 8948 20° 8902

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 17 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 17 de diciembre. A la cabeza salió el número 4911 - Palito.

1° 4911 11° 9917 2° 8551 12° 5898 3° 2061 13° 5918 4° 7736 14° 5611 5° 3683 15° 2783 6° 1316 16° 0232 7° 0270 17° 0756 8° 1505 18° 9664 9° 2447 19° 6890 10° 4673 20° 8025

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión.

Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la autoimagen. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás, lo que puede llevar a una reflexión sobre la autoestima y la aceptación personal.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.