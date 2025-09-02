Edición: Argentina
Información General
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre

Mirá los resultados oficiales del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 2022 (Loco) y las letras son: O B T W.

 1°2022 11°5571 
 2481  12°7562
 3°9934  13°0024 
 2807  14°1409 
 3806  15°1897 
 6°7214  16°9457
 6759  17°2734 
 1703  18°7409 
 0765  19°6817 
 10°7406  20°1195 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 4228 - El Cerro.

 1°4228 11°4793 
 0946   12°9199
 3°7346  13°9741 
 7750  14°5104 
 5846  15°6837 
 6°7405  16°8504
 4247  17°5638 
 0721  18°1919 
 7518  19°7669 
 10°9711  20°2041 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador debe confiar en su intuición y seguir su propio camino sin dudar.


¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio interno. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben considerar.

