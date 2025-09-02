Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 2022 (Loco) y las letras son: O B T W.

1° 2022 11° 5571 2° 2481 12° 7562 3° 9934 13° 0024 4° 2807 14° 1409 5° 3806 15° 1897 6° 7214 16° 9457 7° 6759 17° 2734 8° 1703 18° 7409 9° 0765 19° 6817 10° 7406 20° 1195

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 4228 - El Cerro.

1° 4228 11° 4793 2° 0946 12° 9199 3° 7346 13° 9741 4° 7750 14° 5104 5° 5846 15° 6837 6° 7405 16° 8504 7° 4247 17° 5638 8° 0721 18° 1919 9° 7518 19° 7669 10° 9711 20° 2041

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador debe confiar en su intuición y seguir su propio camino sin dudar.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio interno. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben considerar.