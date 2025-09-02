Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre
Mirá los resultados oficiales del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 2022 (Loco) y las letras son: O B T W.
|1°
|2022
|11°
|5571
|2°
|2481
|12°
|7562
|3°
|9934
|13°
|0024
|4°
|2807
|14°
|1409
|5°
|3806
|15°
|1897
|6°
|7214
|16°
|9457
|7°
|6759
|17°
|2734
|8°
|1703
|18°
|7409
|9°
|0765
|19°
|6817
|10°
|7406
|20°
|1195
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 2 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 4228 - El Cerro.
|1°
|4228
|11°
|4793
|2°
|0946
|12°
|9199
|3°
|7346
|13°
|9741
|4°
|7750
|14°
|5104
|5°
|5846
|15°
|6837
|6°
|7405
|16°
|8504
|7°
|4247
|17°
|5638
|8°
|0721
|18°
|1919
|9°
|7518
|19°
|7669
|10°
|9711
|20°
|2041
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.
Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador debe confiar en su intuición y seguir su propio camino sin dudar.
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio interno. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben considerar.
