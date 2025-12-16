Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5743 (Balcón) y las letras son: U C D S.

1° 5743 11° 7018 2° 1376 12° 3815 3° 5766 13° 2239 4° 3514 14° 9521 5° 9916 15° 9156 6° 8597 16° 5279 7° 2206 17° 0958 8° 9882 18° 0296 9° 3339 19° 9238 10° 3185 20° 1944

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 16 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 16 de diciembre. A la cabeza salió el número 0896 - Marido.

1° 0896 11° 8816 2° 7495 12° 8970 3° 1316 13° 6452 4° 4680 14° 3295 5° 2624 15° 1350 6° 4542 16° 5213 7° 4564 17° 0371 8° 5409 18° 1567 9° 7837 19° 5193 10° 3027 20° 6351

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva en la vida. Este espacio elevado sugiere la posibilidad de observar situaciones desde un ángulo diferente, lo que puede indicar que el soñador está buscando claridad o una nueva visión sobre sus problemas actuales.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior. Puede reflejar el deseo de libertad y la necesidad de salir de la rutina diaria, así como la búsqueda de nuevas oportunidades y experiencias que enriquezcan la vida del soñador.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.

Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia personalidad, como la responsabilidad y la protección. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones y cómo estas influyen en el bienestar emocional del soñador.