Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6868 (Sobrinos) y las letras son: U F H T.

1° 6868 11° 5998 2° 9835 12° 6874 3° 9211 13° 4767 4° 2671 14° 7454 5° 0803 15° 2546 6° 8579 16° 0201 7° 5253 17° 8508 8° 9873 18° 4837 9° 1695 19° 7286 10° 8221 20° 6165

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 3124 - Caballo.

1° 3124 11° 7690 2° 4550 12° 5279 3° 5017 13° 9763 4° 7302 14° 3522 5° 9318 15° 3913 6° 4735 16° 0099 7° 9809 17° 4331 8° 8341 18° 0121 9° 7205 19° 0838 10° 1029 20° 2082

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los lazos cercanos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener relaciones armoniosas dentro de la familia.Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que se está involucrado. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión en la vida, sugiriendo que es momento de disfrutar de los pequeños placeres y de la inocencia que a menudo se asocia con la niñez.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden estar relacionados con la pasión y la ambición. Pueden indicar que el soñador está en un camino hacia el éxito o que necesita seguir su intuición y deseos más profundos.