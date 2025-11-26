En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6868 (Sobrinos) y las letras son: U F H T.

 1°6868 11°5998 
 9835  12°6874
 3°9211  13°4767 
 2671  14°7454 
 0803  15°2546 
 6°8579  16°0201
 5253  17°8508 
 9873  18°4837 
 1695  19°7286 
 10°8221  20°6165 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 3124 - Caballo.

 1°3124 11°7690 
 4550   12°5279
 3°5017  13°9763 
 7302  14°3522 
 9318  15°3913 
 6°4735  16°0099
 9809  17°4331 
 8341  18°0121 
 7205  19°0838 
 10°1029  20°2082 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los lazos cercanos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener relaciones armoniosas dentro de la familia.Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que se está involucrado. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión en la vida, sugiriendo que es momento de disfrutar de los pequeños placeres y de la inocencia que a menudo se asocia con la niñez.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden estar relacionados con la pasión y la ambición. Pueden indicar que el soñador está en un camino hacia el éxito o que necesita seguir su intuición y deseos más profundos.