Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre
Revisá los resultados actualizados de la Quiniela Nacional y Provincia del último sorteo de este martes.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 3818 (Sangre) y las letras son: I J R W.
|1°
|3818
|11°
|4478
|2°
|5110
|12°
|5096
|3°
|9531
|13°
|2136
|4°
|4317
|14°
|6055
|5°
|3856
|15°
|1864
|6°
|5560
|16°
|1767
|7°
|4609
|17°
|3972
|8°
|5578
|18°
|5005
|9°
|0467
|19°
|1162
|10°
|9911
|20°
|2957
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 2 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 6771 - Excremento.
|1°
|6771
|11°
|9234
|2°
|7288
|12°
|4073
|3°
|8689
|13°
|0444
|4°
|2219
|14°
|4669
|5°
|0693
|15°
|0188
|6°
|5375
|16°
|1424
|7°
|7187
|17°
|5009
|8°
|5544
|18°
|9040
|9°
|8094
|19°
|3998
|10°
|7379
|20°
|1756
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar drenando la fuerza personal.
Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o el dolor. Puede ser una señal de que hay sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o procesados para lograr una mayor claridad y sanación en la vida del soñador.
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.
Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este sentido, puede ser un indicativo de que, a pesar de las dificultades, se avecinan tiempos de abundancia y éxito.
Las más leídas de Información General
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Members
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios