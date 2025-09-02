Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre

Revisá los resultados actualizados de la Quiniela Nacional y Provincia del último sorteo de este martes.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 3818 (Sangre) y las letras son: I J R W.

 1°3818 11°4478 
 5110  12°5096
 3°9531  13°2136 
 4317  14°6055 
 3856  15°1864 
 6°5560  16°1767
 4609  17°3972 
 5578  18°5005 
 0467  19°1162 
 10°9911  20°2957 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 6771 - Excremento.

 1°6771 11°9234 
 7288   12°4073
 3°8689  13°0444 
 2219  14°4669 
 0693  15°0188 
 6°5375  16°1424
 7187  17°5009 
 5544  18°9040 
 8094  19°3998 
 10°7379  20°1756 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar drenando la fuerza personal.

Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o el dolor. Puede ser una señal de que hay sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o procesados para lograr una mayor claridad y sanación en la vida del soñador.


¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este sentido, puede ser un indicativo de que, a pesar de las dificultades, se avecinan tiempos de abundancia y éxito.

Ingresá