Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 3818 (Sangre) y las letras son: I J R W.

1° 3818 11° 4478 2° 5110 12° 5096 3° 9531 13° 2136 4° 4317 14° 6055 5° 3856 15° 1864 6° 5560 16° 1767 7° 4609 17° 3972 8° 5578 18° 5005 9° 0467 19° 1162 10° 9911 20° 2957

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 6771 - Excremento.

1° 6771 11° 9234 2° 7288 12° 4073 3° 8689 13° 0444 4° 2219 14° 4669 5° 0693 15° 0188 6° 5375 16° 1424 7° 7187 17° 5009 8° 5544 18° 9040 9° 8094 19° 3998 10° 7379 20° 1756

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad. Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar drenando la fuerza personal.

Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o el dolor. Puede ser una señal de que hay sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o procesados para lograr una mayor claridad y sanación en la vida del soñador.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este sentido, puede ser un indicativo de que, a pesar de las dificultades, se avecinan tiempos de abundancia y éxito.