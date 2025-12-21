Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0992 (El Médico) y las letras son: U D H M.

1° 0992 11° 9423 2° 3935 12° 2729 3° 4087 13° 2273 4° 5886 14° 7401 5° 1062 15° 0426 6° 4435 16° 0051 7° 0289 17° 8658 8° 8930 18° 0211 9° 0893 19° 0775 10° 2059 20° 8045

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 20 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 20 de diciembre. A la cabeza salió el número 6700 - Huevos.

1° 6700 11° 6123 2° 5478 12° 9242 3° 2379 13° 6933 4° 1543 14° 6632 5° 2321 15° 8673 6° 2889 16° 5872 7° 4937 17° 4642 8° 1799 18° 5629 9° 1680 19° 7240 10° 4404 20° 7124

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente y puede indicar que es momento de prestar atención a la salud personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero en momentos de crisis. Este sueño puede sugerir que el soñador está buscando respuestas o soluciones a problemas que le preocupan y que es importante confiar en la intuición y en el apoyo de otros.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.