En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0992 (El Médico) y las letras son: U D H M.

 1°0992 11°9423 
 3935  12°2729
 3°4087  13°2273 
 5886  14°7401 
 1062  15°0426 
 6°4435  16°0051
 0289  17°8658 
 8930  18°0211 
 0893  19°0775 
 10°2059  20°8045 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 20 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 20 de diciembre. A la cabeza salió el número 6700 - Huevos.

 1°6700 11°6123 
 5478   12°9242
 3°2379  13°6933 
 1543  14°6632 
 2321  15°8673 
 6°2889  16°5872
 4937  17°4642 
 1799  18°5629 
 1680  19°7240 
 10°4404  20°7124 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente y puede indicar que es momento de prestar atención a la salud personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero en momentos de crisis. Este sueño puede sugerir que el soñador está buscando respuestas o soluciones a problemas que le preocupan y que es importante confiar en la intuición y en el apoyo de otros.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.