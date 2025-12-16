Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9139 (Lluvia) y las letras son: A D T V.

1° 9139 11° 6496 2° 7511 12° 8532 3° 2491 13° 7259 4° 4061 14° 2792 5° 6753 15° 6885 6° 4767 16° 6911 7° 0799 17° 6958 8° 7952 18° 3564 9° 8855 19° 7823 10° 1369 20° 2380

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 15 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 15 de diciembre. A la cabeza salió el número 9454 - La Vaca.

1° 9454 11° 8683 2° 1269 12° 1777 3° 9158 13° 3021 4° 5234 14° 6618 5° 1324 15° 5857 6° 7591 16° 2840 7° 7556 17° 2207 8° 0175 18° 7414 9° 8253 19° 5333 10° 8715 20° 3053

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la necesidad de limpiar el alma de cargas pasadas.

Además, la lluvia en los sueños puede indicar cambios inminentes o el inicio de un nuevo ciclo en la vida. Este fenómeno natural también puede reflejar la tristeza o la melancolía, dependiendo del contexto del sueño.





¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se avecinan tiempos de crecimiento personal o financiero.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones y en los proyectos que se están desarrollando.