Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9139 (Lluvia) y las letras son: A D T V.

 1°9139 11°6496 
 7511  12°8532
 3°2491  13°7259 
 4061  14°2792 
 6753  15°6885 
 6°4767  16°6911
 0799  17°6958 
 7952  18°3564 
 8855  19°7823 
 10°1369  20°2380 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 15 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 15 de diciembre. A la cabeza salió el número 9454 - La Vaca.

 1°9454 11°8683 
 1269   12°1777
 3°9158  13°3021 
 5234  14°6618 
 1324  15°5857 
 6°7591  16°2840
 7556  17°2207 
 0175  18°7414 
 8253  19°5333 
 10°8715  20°3053 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la necesidad de limpiar el alma de cargas pasadas.

Además, la lluvia en los sueños puede indicar cambios inminentes o el inicio de un nuevo ciclo en la vida. Este fenómeno natural también puede reflejar la tristeza o la melancolía, dependiendo del contexto del sueño.


¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se avecinan tiempos de crecimiento personal o financiero.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones y en los proyectos que se están desarrollando.