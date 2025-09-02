Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 2594 (Cementerio) y las letras son: A U D M.
|1°
|2594
|11°
|7381
|2°
|9009
|12°
|6398
|3°
|5125
|13°
|4751
|4°
|0988
|14°
|5802
|5°
|8842
|15°
|4057
|6°
|8731
|16°
|5245
|7°
|2165
|17°
|5290
|8°
|0274
|18°
|6543
|9°
|2770
|19°
|3567
|10°
|0090
|20°
|7223
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 1 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 1818 - Sangre.
|1°
|1818
|11°
|4078
|2°
|8501
|12°
|3436
|3°
|8585
|13°
|3513
|4°
|0423
|14°
|2320
|5°
|2537
|15°
|3705
|6°
|7270
|16°
|2205
|7°
|4952
|17°
|9760
|8°
|5588
|18°
|5725
|9°
|4240
|19°
|4401
|10°
|0708
|20°
|4962
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con cementerio?
Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.
Además, el cementerio puede representar un proceso de reflexión y duelo. Puede ser una invitación a confrontar emociones reprimidas o a aceptar la pérdida de algo significativo, permitiendo así un crecimiento personal.
¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar drenando la fuerza personal.
Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o el dolor. Puede ser una señal de que hay sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o procesados para lograr una mayor claridad y sanación en la vida del soñador.
