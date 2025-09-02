Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Conocé qué salió en la Quiniela Nacional y Provincia: resultados del día en la nocturna.

Fuente:pixabay
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 2594 (Cementerio) y las letras son: A U D M.

 1°2594 11°7381 
 9009  12°6398
 3°5125  13°4751 
 0988  14°5802 
 8842  15°4057 
 6°8731  16°5245
 2165  17°5290 
 0274  18°6543 
 2770  19°3567 
 10°0090  20°7223 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 1818 - Sangre.

 1°1818 11°4078 
 8501   12°3436
 3°8585  13°3513 
 0423  14°2320 
 2537  15°3705 
 6°7270  16°2205
 4952  17°9760 
 5588  18°5725 
 4240  19°4401 
 10°0708  20°4962 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.

Además, el cementerio puede representar un proceso de reflexión y duelo. Puede ser una invitación a confrontar emociones reprimidas o a aceptar la pérdida de algo significativo, permitiendo así un crecimiento personal.


¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar drenando la fuerza personal.

Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o el dolor. Puede ser una señal de que hay sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o procesados para lograr una mayor claridad y sanación en la vida del soñador.

