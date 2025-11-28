Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 28 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7950 (El Pan) y las letras son: E H K T.

1° 7950 11° 8824 2° 2143 12° 5562 3° 2037 13° 9650 4° 4159 14° 2399 5° 0783 15° 0296 6° 3245 16° 4034 7° 7264 17° 3304 8° 3340 18° 7161 9° 2199 19° 6115 10° 0979 20° 2839

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 28 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 28 de noviembre. A la cabeza salió el número 1814 - Borracho.

1° 1814 11° 1362 2° 7449 12° 1106 3° 9782 13° 4455 4° 2080 14° 7532 5° 7002 15° 1899 6° 7015 16° 5721 7° 9683 17° 7095 8° 7343 18° 1437 9° 1953 19° 5591 10° 9356 20° 8351

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.Por otro lado, también puede indicar la presencia de personas en tu vida que están actuando de manera irresponsable o descontrolada. Este sueño puede servir como una advertencia para que prestes atención a las influencias externas que podrían estar afectando tu bienestar emocional.