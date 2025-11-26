Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8886 (El Humo) y las letras son: I O S W.

1° 8886 11° 0116 2° 9227 12° 0528 3° 3527 13° 8142 4° 0586 14° 0347 5° 7521 15° 8459 6° 4739 16° 3157 7° 7136 17° 2221 8° 1688 18° 1237 9° 9182 19° 8549 10° 3206 20° 8768

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 0225 - Gallina.

1° 0225 11° 0924 2° 2427 12° 7356 3° 2676 13° 0375 4° 2958 14° 1884 5° 4973 15° 1067 6° 9442 16° 6655 7° 5042 17° 1336 8° 6116 18° 4047 9° 0524 19° 9733 10° 7477 20° 5253

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es un momento propicio para nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Este tipo de sueño puede invitarte a reflexionar sobre la importancia de las cosas pequeñas y cotidianas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en los detalles más simples de la vida.