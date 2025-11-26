En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8886 (El Humo) y las letras son: I O S W.

 1°8886 11°0116 
 9227  12°0528
 3°3527  13°8142 
 0586  14°0347 
 7521  15°8459 
 6°4739  16°3157
 7136  17°2221 
 1688  18°1237 
 9182  19°8549 
 10°3206  20°8768 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 0225 - Gallina.

 1°0225 11°0924 
 2427   12°7356
 3°2676  13°0375 
 2958  14°1884 
 4973  15°1067 
 6°9442  16°6655
 5042  17°1336 
 6116  18°4047 
 0524  19°9733 
 10°7477  20°5253 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es un momento propicio para nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Este tipo de sueño puede invitarte a reflexionar sobre la importancia de las cosas pequeñas y cotidianas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en los detalles más simples de la vida.