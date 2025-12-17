Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5566 (Lombriz) y las letras son: U K Q R.

1° 5566 11° 6902 2° 8595 12° 9302 3° 1285 13° 4195 4° 9520 14° 8326 5° 2815 15° 6006 6° 3608 16° 8437 7° 6638 17° 4391 8° 1155 18° 9411 9° 2228 19° 8755 10° 6994 20° 4013

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 17 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 17 de diciembre. A la cabeza salió el número 8506 - Perro.

1° 8506 11° 7369 2° 6824 12° 1950 3° 5995 13° 4017 4° 1337 14° 0943 5° 1972 15° 2907 6° 8676 16° 1520 7° 4344 17° 2231 8° 5540 18° 6686 9° 8276 19° 8208 10° 7897 20° 0496

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.