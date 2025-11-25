Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 25 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0282 (La Pelea) y las letras son: C D H J.

1° 0282 11° 9042 2° 9866 12° 5046 3° 2764 13° 4616 4° 4313 14° 4047 5° 5875 15° 0167 6° 9919 16° 3905 7° 1887 17° 4048 8° 5126 18° 4826 9° 2361 19° 3404 10° 8269 20° 0954

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 25 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 25 de noviembre. A la cabeza salió el número 6445 - El Vino.

1° 6445 11° 6244 2° 3455 12° 5377 3° 1304 13° 7961 4° 3182 14° 6392 5° 1247 15° 6240 6° 0101 16° 0122 7° 8717 17° 4144 8° 9934 18° 1544 9° 0796 19° 8065 10° 0591 20° 8032

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o externos en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja tensiones no resueltas, ya sea en relaciones personales o en situaciones laborales y puede ser una manifestación del deseo de confrontar esos problemas.

Además, La Pelea en los sueños puede representar la lucha por la superación personal. Puede indicar que el soñador está enfrentando desafíos y que es momento de tomar decisiones importantes para avanzar y encontrar la paz interior.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el exceso. Si en el sueño el vino está asociado con situaciones negativas, puede ser una advertencia sobre el consumo excesivo o la necesidad de moderación en ciertos aspectos de la vida.