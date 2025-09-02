Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre
Estos son los números ganadores del sorteo de la matutina en la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 2448 (Muerto que habla) y las letras son: H K Q W.
|1°
|2448
|11°
|0462
|2°
|3691
|12°
|3688
|3°
|0053
|13°
|2121
|4°
|8954
|14°
|6830
|5°
|9798
|15°
|3485
|6°
|7376
|16°
|3939
|7°
|8120
|17°
|8705
|8°
|0701
|18°
|3652
|9°
|0530
|19°
|5539
|10°
|3823
|20°
|0539
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 2 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 5055 - La Música.
|1°
|5055
|11°
|9153
|2°
|5146
|12°
|9370
|3°
|7939
|13°
|6854
|4°
|8071
|14°
|8963
|5°
|9887
|15°
|5046
|6°
|2829
|16°
|9419
|7°
|0903
|17°
|1180
|8°
|2417
|18°
|2457
|9°
|0286
|19°
|6678
|10°
|6350
|20°
|6560
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.
Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes han partido. La comunicación en el sueño puede ser una forma de conexión emocional que busca sanar heridas del pasado.
¿Qué significa soñar con la música?
Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.
Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.
