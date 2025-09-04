Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8986 (El Humo) y las letras son: E E O Z.

1° 8986 11° 3788 2° 3813 12° 0380 3° 1732 13° 3663 4° 4457 14° 8078 5° 8073 15° 5692 6° 1966 16° 3982 7° 5624 17° 4562 8° 8636 18° 6482 9° 0094 19° 2783 10° 0082 20° 4418

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 4743 - Balcón.

1° 4743 11° 7332 2° 8425 12° 1206 3° 1942 13° 5345 4° 7382 14° 1793 5° 2233 15° 6353 6° 4489 16° 4204 7° 1744 17° 7272 8° 4748 18° 9022 9° 2837 19° 8502 10° 8971 20° 8707

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

Sandra Pettovello se la juega: Capital Humano activó nuevos descuentos en supermercados para los jubilados ANSES

DNI gratuito: quiénes pueden pedirlo

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo a menudo representa pensamientos o emociones que están ocultos, sugiriendo que hay aspectos de la vida que necesitan ser aclarados.

Además, el humo puede indicar la necesidad de soltar situaciones o relaciones que ya no son beneficiosas. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a dejar atrás lo que no sirve y a buscar una mayor claridad y libertad emocional.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.