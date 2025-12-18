Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8396 - Marido

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de diciembre

1° 8396 11° 0573 2° 5966 12° 4250 3° 3813 13° 3991 4° 9363 14° 5722 5° 6961 15° 1050 6° 3255 16° 2736 7° 5409 17° 5517 8° 7644 18° 8499 9° 4171 19° 6280 10° 8879 20° 7190

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el marido puede reflejar sentimientos de amor, confianza y conexión emocional en la relación. Este tipo de sueño a menudo simboliza la estabilidad y el apoyo que se percibe en la vida cotidiana.

Por otro lado, también puede indicar preocupaciones o inseguridades sobre la relación. Si el sueño es negativo, puede ser un llamado a abordar problemas no resueltos o a mejorar la comunicación entre la pareja.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.