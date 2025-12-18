Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8396 - Marido
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de diciembre
|1°
|8396
|11°
|0573
|2°
|5966
|12°
|4250
|3°
|3813
|13°
|3991
|4°
|9363
|14°
|5722
|5°
|6961
|15°
|1050
|6°
|3255
|16°
|2736
|7°
|5409
|17°
|5517
|8°
|7644
|18°
|8499
|9°
|4171
|19°
|6280
|10°
|8879
|20°
|7190
¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con el marido puede reflejar sentimientos de amor, confianza y conexión emocional en la relación. Este tipo de sueño a menudo simboliza la estabilidad y el apoyo que se percibe en la vida cotidiana.
Por otro lado, también puede indicar preocupaciones o inseguridades sobre la relación. Si el sueño es negativo, puede ser un llamado a abordar problemas no resueltos o a mejorar la comunicación entre la pareja.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.