Este martes, 6 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4016 - Anillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 6 de enero

1° 4016 11° 7874 2° 7846 12° 4410 3° 1095 13° 6645 4° 9812 14° 7258 5° 0460 15° 8262 6° 1871 16° 3086 7° 6135 17° 7303 8° 4983 18° 5480 9° 3486 19° 5496 10° 2290 20° 6256

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, así como la búsqueda de un vínculo más profundo con alguien especial.

Además, el anillo puede representar ciclos y eternidad, sugiriendo que el soñador está en un momento de su vida donde se valora la continuidad y la lealtad. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre los lazos que se tienen y su significado en la vida del soñador.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.