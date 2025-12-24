Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2297 - Mesa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre

1° 2297 11° 0894 2° 7618 12° 9414 3° 8543 13° 2422 4° 7216 14° 5032 5° 3826 15° 8780 6° 3587 16° 1995 7° 8540 17° 1758 8° 8326 18° 8931 9° 2647 19° 7469 10° 7093 20° 8524

¿Qué significa soñar con Mesa?

Soñar con la mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. Este mueble, que a menudo reúne a las personas, sugiere que se están buscando soluciones a problemas o se desea fortalecer relaciones interpersonales.

Además, la mesa en los sueños puede representar la estabilidad y el equilibrio en la vida del soñador. Puede indicar que se está en un momento de reflexión sobre las decisiones importantes y la forma en que se manejan las relaciones y responsabilidades.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.