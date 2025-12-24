En esta noticia
Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2297 - Mesa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre
|1°
|2297
|11°
|0894
|2°
|7618
|12°
|9414
|3°
|8543
|13°
|2422
|4°
|7216
|14°
|5032
|5°
|3826
|15°
|8780
|6°
|3587
|16°
|1995
|7°
|8540
|17°
|1758
|8°
|8326
|18°
|8931
|9°
|2647
|19°
|7469
|10°
|7093
|20°
|8524
¿Qué significa soñar con Mesa?
Soñar con la mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. Este mueble, que a menudo reúne a las personas, sugiere que se están buscando soluciones a problemas o se desea fortalecer relaciones interpersonales.
Además, la mesa en los sueños puede representar la estabilidad y el equilibrio en la vida del soñador. Puede indicar que se está en un momento de reflexión sobre las decisiones importantes y la forma en que se manejan las relaciones y responsabilidades.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.