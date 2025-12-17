Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3102 - Niño

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre

1° 3102 11° 8601 2° 4644 12° 2347 3° 9654 13° 9280 4° 5226 14° 4960 5° 6912 15° 1440 6° 3810 16° 8174 7° 1833 17° 7117 8° 2396 18° 1827 9° 4474 19° 2999 10° 9598 20° 3233

¿Qué significa soñar con Niño?

Soñar con el Niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la alegría de la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, o puede representar aspectos de uno mismo que necesitan ser cuidados y protegidos.

Además, el Niño en los sueños puede indicar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto que requiere creatividad y entusiasmo. También puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y abierta ante la vida.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.