Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3102 - Niño
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre
|1°
|3102
|11°
|8601
|2°
|4644
|12°
|2347
|3°
|9654
|13°
|9280
|4°
|5226
|14°
|4960
|5°
|6912
|15°
|1440
|6°
|3810
|16°
|8174
|7°
|1833
|17°
|7117
|8°
|2396
|18°
|1827
|9°
|4474
|19°
|2999
|10°
|9598
|20°
|3233
¿Qué significa soñar con Niño?
Soñar con el Niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la alegría de la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, o puede representar aspectos de uno mismo que necesitan ser cuidados y protegidos.
Además, el Niño en los sueños puede indicar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto que requiere creatividad y entusiasmo. También puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y abierta ante la vida.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.