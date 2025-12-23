Este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4255 - La Música

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de diciembre

1° 4255 11° 4635 2° 6340 12° 9917 3° 7029 13° 8876 4° 1535 14° 7268 5° 1420 15° 1987 6° 3836 16° 7874 7° 8517 17° 2670 8° 3427 18° 6377 9° 1749 19° 2250 10° 1900 20° 7587

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede ser un indicativo de que el soñador está en sintonía con su entorno y las relaciones interpersonales, o que anhela momentos de felicidad y conexión con los demás.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.