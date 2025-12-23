Este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4255 - La Música
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de diciembre
|1°
|4255
|11°
|4635
|2°
|6340
|12°
|9917
|3°
|7029
|13°
|8876
|4°
|1535
|14°
|7268
|5°
|1420
|15°
|1987
|6°
|3836
|16°
|7874
|7°
|8517
|17°
|2670
|8°
|3427
|18°
|6377
|9°
|1749
|19°
|2250
|10°
|1900
|20°
|7587
¿Qué significa soñar con La Música?
Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.
Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede ser un indicativo de que el soñador está en sintonía con su entorno y las relaciones interpersonales, o que anhela momentos de felicidad y conexión con los demás.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.