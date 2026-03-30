Este sábado, 28 de marzo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Este sábado, 28 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con los vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideramos negativos. Este tipo de sueños a menudo indica la necesidad de confrontar y superar estas adicciones o debilidades en nuestra vida diaria. Además, estos sueños pueden ser una señal de que estamos buscando un cambio o una transformación personal. Al reconocer nuestros vicios en el sueño, podemos empezar a trabajar en ellos y encontrar un camino hacia el crecimiento y la mejora personal. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.