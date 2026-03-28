Este viernes, 27 de marzo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Este viernes, 27 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja nuestras decisiones y la dirección que elegimos seguir, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias. Además, las zapatillas en los sueños pueden representar comodidad y seguridad. Si en el sueño te sientes a gusto con ellas, puede indicar que te sientes en paz con tus elecciones actuales y que estás listo para enfrentar los desafíos que se presenten. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.