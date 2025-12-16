Este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2125 - Gallina

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de diciembre

1° 2125 11° 5051 2° 6098 12° 8604 3° 7203 13° 8804 4° 1749 14° 4272 5° 4201 15° 4570 6° 1251 16° 8932 7° 1912 17° 5317 8° 3797 18° 3166 9° 8405 19° 5102 10° 4702 20° 4285

¿Qué significa soñar con Gallina?

Soñar con una gallina puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos y la importancia de la familia y el hogar.

Además, la gallina en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se avecinan buenos tiempos y oportunidades en el ámbito financiero o personal.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.