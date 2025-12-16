Este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2125 - Gallina
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de diciembre
|1°
|2125
|11°
|5051
|2°
|6098
|12°
|8604
|3°
|7203
|13°
|8804
|4°
|1749
|14°
|4272
|5°
|4201
|15°
|4570
|6°
|1251
|16°
|8932
|7°
|1912
|17°
|5317
|8°
|3797
|18°
|3166
|9°
|8405
|19°
|5102
|10°
|4702
|20°
|4285
¿Qué significa soñar con Gallina?
Soñar con una gallina puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos y la importancia de la familia y el hogar.
Además, la gallina en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se avecinan buenos tiempos y oportunidades en el ámbito financiero o personal.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.