Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2396 - Marido
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre
|1°
|2396
|11°
|8043
|2°
|8707
|12°
|4899
|3°
|9087
|13°
|7150
|4°
|6200
|14°
|0220
|5°
|1413
|15°
|7913
|6°
|7051
|16°
|2232
|7°
|7296
|17°
|9641
|8°
|1228
|18°
|2182
|9°
|2194
|19°
|8272
|10°
|6737
|20°
|9295
¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con el marido puede reflejar sentimientos de amor, confianza y conexión emocional en la relación. Este tipo de sueño a menudo simboliza la estabilidad y el apoyo que se percibe en la vida cotidiana.
Por otro lado, también puede indicar preocupaciones o inseguridades sobre la relación. Si el sueño es negativo, puede ser un llamado a abordar problemas no resueltos o a mejorar la comunicación entre la pareja.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.