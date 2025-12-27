Este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2618 - Sangre
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de diciembre
|1°
|2618
|11°
|1108
|2°
|9350
|12°
|1990
|3°
|8685
|13°
|4229
|4°
|8683
|14°
|4968
|5°
|2821
|15°
|5640
|6°
|1646
|16°
|4189
|7°
|6775
|17°
|4564
|8°
|4299
|18°
|8561
|9°
|3064
|19°
|7083
|10°
|5196
|20°
|3377
¿Qué significa soñar con Sangre?
Soñar con la sangre puede simbolizar la pérdida de vitalidad o energía en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar afectando la vida personal.
Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o el amor. Puede ser un llamado a confrontar sentimientos reprimidos o a reconocer la importancia de las relaciones cercanas, sugiriendo que hay aspectos emocionales que necesitan ser explorados y comprendidos.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.