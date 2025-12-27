En esta noticia

Este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 2618 - Sangre

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de diciembre

 2618 11° 1108 
 2°9350 12° 1990
 3°8685 13° 4229 
 4°8683 14° 4968 
 5°2821 15° 5640 
 6°1646 16° 4189 
 7°6775 17° 4564 
 8°4299 18° 8561 
 9°306419° 7083 
 10°5196 20° 3377 

¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con la sangre puede simbolizar la pérdida de vitalidad o energía en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar afectando la vida personal.

Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o el amor. Puede ser un llamado a confrontar sentimientos reprimidos o a reconocer la importancia de las relaciones cercanas, sugiriendo que hay aspectos emocionales que necesitan ser explorados y comprendidos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.