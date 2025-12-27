Este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2618 - Sangre

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de diciembre

1° 2618 11° 1108 2° 9350 12° 1990 3° 8685 13° 4229 4° 8683 14° 4968 5° 2821 15° 5640 6° 1646 16° 4189 7° 6775 17° 4564 8° 4299 18° 8561 9° 3064 19° 7083 10° 5196 20° 3377

¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con la sangre puede simbolizar la pérdida de vitalidad o energía en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar afectando la vida personal.

Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o el amor. Puede ser un llamado a confrontar sentimientos reprimidos o a reconocer la importancia de las relaciones cercanas, sugiriendo que hay aspectos emocionales que necesitan ser explorados y comprendidos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.