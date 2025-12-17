Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6034 - La Cabeza

1° 6034 11° 6010 2° 8345 12° 0332 3° 7095 13° 0378 4° 6935 14° 9387 5° 2081 15° 0743 6° 9765 16° 2604 7° 5738 17° 4956 8° 4375 18° 4477 9° 6874 19° 1182 10° 4290 20° 1959

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones importantes o reflexionar sobre aspectos de la vida. Este sueño a menudo refleja el estado mental y emocional del soñador, indicando preocupaciones o pensamientos que requieren atención.

Además, la cabeza en los sueños puede representar la inteligencia y la sabiduría. Soñar con ella puede sugerir que es momento de utilizar la razón y el conocimiento para enfrentar desafíos o resolver problemas en la vida diaria.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.