Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6034 - La Cabeza
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de diciembre
|1°
|6034
|11°
|6010
|2°
|8345
|12°
|0332
|3°
|7095
|13°
|0378
|4°
|6935
|14°
|9387
|5°
|2081
|15°
|0743
|6°
|9765
|16°
|2604
|7°
|5738
|17°
|4956
|8°
|4375
|18°
|4477
|9°
|6874
|19°
|1182
|10°
|4290
|20°
|1959
¿Qué significa soñar con La Cabeza?
Soñar con la cabeza puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones importantes o reflexionar sobre aspectos de la vida. Este sueño a menudo refleja el estado mental y emocional del soñador, indicando preocupaciones o pensamientos que requieren atención.
Además, la cabeza en los sueños puede representar la inteligencia y la sabiduría. Soñar con ella puede sugerir que es momento de utilizar la razón y el conocimiento para enfrentar desafíos o resolver problemas en la vida diaria.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.