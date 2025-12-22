Este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7674 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de diciembre

1° 7674 11° 7493 2° 8814 12° 7601 3° 0334 13° 8247 4° 5871 14° 9696 5° 3883 15° 6357 6° 8559 16° 6951 7° 7132 17° 6121 8° 7430 18° 4293 9° 6091 19° 5599 10° 7889 20° 5228

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador.

Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia la comunidad negra, así como la necesidad de explorar temas de justicia social y equidad. En algunos casos, puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias culturales en el entorno del soñador.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.