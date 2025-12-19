Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0145 - El Vino
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre
|1°
|0145
|11°
|2730
|2°
|9326
|12°
|3884
|3°
|8333
|13°
|0455
|4°
|8500
|14°
|0486
|5°
|8083
|15°
|4279
|6°
|7999
|16°
|0004
|7°
|6896
|17°
|7586
|8°
|8837
|18°
|3238
|9°
|1882
|19°
|2631
|10°
|8246
|20°
|5947
¿Qué significa soñar con El Vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.
Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y de buscar un equilibrio emocional.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.