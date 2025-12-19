En esta noticia

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 0145 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre

 0145 11° 2730 
 2°9326 12° 3884
 3°8333 13° 0455 
 4°8500 14° 0486 
 5°8083 15° 4279 
 6°7999 16° 0004 
 7°6896 17° 7586 
 8°8837 18° 3238 
 9°1882 19° 2631 
 10°8246 20° 5947 

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y de buscar un equilibrio emocional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.