Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0145 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre

1° 0145 11° 2730 2° 9326 12° 3884 3° 8333 13° 0455 4° 8500 14° 0486 5° 8083 15° 4279 6° 7999 16° 0004 7° 6896 17° 7586 8° 8837 18° 3238 9° 1882 19° 2631 10° 8246 20° 5947

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y de buscar un equilibrio emocional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.