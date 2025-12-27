En esta noticia
Este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2409 - Arroyo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de diciembre
|1°
|2409
|11°
|9767
|2°
|8283
|12°
|3141
|3°
|0362
|13°
|0739
|4°
|1873
|14°
|9353
|5°
|5792
|15°
|7116
|6°
|8363
|16°
|8175
|7°
|5060
|17°
|5017
|8°
|8542
|18°
|4261
|9°
|3749
|19°
|4570
|10°
|9872
|20°
|4536
¿Qué significa soñar con Arroyo?
Soñar con el arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.
Además, el arroyo puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de que, al igual que el agua, las situaciones y las emociones son transitorias y siempre están en movimiento.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.