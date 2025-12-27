Este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2409 - Arroyo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de diciembre

1° 2409 11° 9767 2° 8283 12° 3141 3° 0362 13° 0739 4° 1873 14° 9353 5° 5792 15° 7116 6° 8363 16° 8175 7° 5060 17° 5017 8° 8542 18° 4261 9° 3749 19° 4570 10° 9872 20° 4536

¿Qué significa soñar con Arroyo?

Soñar con el arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, el arroyo puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de que, al igual que el agua, las situaciones y las emociones son transitorias y siempre están en movimiento.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.