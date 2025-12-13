Este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6313 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de diciembre

1° 6313 11° 5700 2° 8215 12° 3652 3° 8766 13° 2143 4° 5690 14° 2278 5° 1967 15° 9687 6° 8591 16° 7781 7° 4644 17° 0421 8° 5949 18° 7160 9° 4654 19° 9068 10° 3761 20° 1437

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.