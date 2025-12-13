Este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6313 - La Yeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de diciembre
|1°
|6313
|11°
|5700
|2°
|8215
|12°
|3652
|3°
|8766
|13°
|2143
|4°
|5690
|14°
|2278
|5°
|1967
|15°
|9687
|6°
|8591
|16°
|7781
|7°
|4644
|17°
|0421
|8°
|5949
|18°
|7160
|9°
|4654
|19°
|9068
|10°
|3761
|20°
|1437
¿Qué significa soñar con La Yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.