Este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1123 - Cocinero

1° 1123 11° 1374 2° 4976 12° 7418 3° 9364 13° 8681 4° 1394 14° 5608 5° 8401 15° 1818 6° 2873 16° 7664 7° 3117 17° 1638 8° 6019 18° 0254 9° 9801 19° 5641 10° 4849 20° 1626

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para nutrir y desarrollar tus proyectos.

Además, el Cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de cuidar de ti mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la alimentación emocional y física, así como de compartir momentos significativos con quienes te rodean.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.