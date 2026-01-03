Este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3093 - Enamorado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 2 de enero

1° 3093 11° 1238 2° 6455 12° 2685 3° 8254 13° 0366 4° 4922 14° 6847 5° 0544 15° 6489 6° 4163 16° 0622 7° 0855 17° 7058 8° 7611 18° 0572 9° 2779 19° 6110 10° 7388 20° 1500

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con El enamorado simboliza la búsqueda de amor y conexión emocional en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar deseos profundos de romance, así como la necesidad de tomar decisiones importantes en relaciones personales.

Además, El enamorado en los sueños puede representar la dualidad y las elecciones que deben hacerse en el ámbito afectivo. Puede ser un llamado a evaluar las prioridades y los compromisos en las relaciones, así como a seguir el corazón en momentos de incertidumbre.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.