Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0151 - Serrucho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de diciembre

1° 0151 11° 0543 2° 1780 12° 0349 3° 7113 13° 9811 4° 8480 14° 1548 5° 9002 15° 4578 6° 4680 16° 7783 7° 8452 17° 5033 8° 3788 18° 3452 9° 3978 19° 6801 10° 8869 20° 5252

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con el serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas que deben ser desechadas.

Además, el serrucho puede representar la preparación para enfrentar desafíos. Puede ser un llamado a tomar medidas decisivas y a ser más proactivo en la resolución de problemas que te están afectando.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.