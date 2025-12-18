En esta noticia
Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0151 - Serrucho
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de diciembre
|1°
|0151
|11°
|0543
|2°
|1780
|12°
|0349
|3°
|7113
|13°
|9811
|4°
|8480
|14°
|1548
|5°
|9002
|15°
|4578
|6°
|4680
|16°
|7783
|7°
|8452
|17°
|5033
|8°
|3788
|18°
|3452
|9°
|3978
|19°
|6801
|10°
|8869
|20°
|5252
¿Qué significa soñar con Serrucho?
Soñar con el serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas que deben ser desechadas.
Además, el serrucho puede representar la preparación para enfrentar desafíos. Puede ser un llamado a tomar medidas decisivas y a ser más proactivo en la resolución de problemas que te están afectando.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.