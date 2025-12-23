Este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0356 - La Caída

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de diciembre

1° 0356 11° 2185 2° 4692 12° 5579 3° 6567 13° 6419 4° 7372 14° 7382 5° 1251 15° 5894 6° 7627 16° 6053 7° 8889 17° 5405 8° 1848 18° 2957 9° 7121 19° 7134 10° 2550 20° 8818

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con "La Caída" puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos, ansiedades o situaciones en las que la persona se siente vulnerable.

Además, la caída en los sueños puede representar un cambio o una transición importante. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.