Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este viernes 29 de agosto
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la matutina este viernes.
Este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3786 - El Humo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de agosto
|1°
|3786
|11°
|6533
|2°
|1430
|12°
|5101
|3°
|0422
|13°
|1852
|4°
|2500
|14°
|1235
|5°
|1306
|15°
|4711
|6°
|3034
|16°
|4658
|7°
|9431
|17°
|2177
|8°
|4972
|18°
|2613
|9°
|7885
|19°
|3987
|10°
|3360
|20°
|5108
¿Qué significa soñar con El Humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo a menudo representa pensamientos o emociones que están ocultos, sugiriendo que hay aspectos de la vida que necesitan ser aclarados.
Además, el humo puede indicar la presencia de engaños o ilusiones. Puede ser una señal de que el soñador debe prestar atención a las situaciones que parecen poco claras o engañosas, invitándolo a buscar la verdad detrás de las apariencias.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
