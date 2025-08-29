Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este viernes 29 de agosto

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la matutina este viernes.

Fuente:Pixabay
En esta noticia

Este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 3786 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de agosto

 3786 11° 6533 
 2°1430 12° 5101
 3°0422 13° 1852 
 4°2500 14° 1235 
 5°1306 15° 4711 
 6°3034 16° 4658 
 7°9431 17° 2177 
 8°4972 18° 2613 
 9°7885 19° 3987 
 10°3360 20° 5108 

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo a menudo representa pensamientos o emociones que están ocultos, sugiriendo que hay aspectos de la vida que necesitan ser aclarados.

Además, el humo puede indicar la presencia de engaños o ilusiones. Puede ser una señal de que el soñador debe prestar atención a las situaciones que parecen poco claras o engañosas, invitándolo a buscar la verdad detrás de las apariencias.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

