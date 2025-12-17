Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1404 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de diciembre

1° 1404 11° 3272 2° 6897 12° 7541 3° 7832 13° 9119 4° 2466 14° 8900 5° 3589 15° 8876 6° 5263 16° 3450 7° 6210 17° 7303 8° 1174 18° 5699 9° 9755 19° 8008 10° 7788 20° 4654

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda recargar energías.

Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de la vida. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, así como la exploración de la vida sexual y las relaciones personales.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.