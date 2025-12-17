Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1404 - La cama
|1°
|1404
|11°
|3272
|2°
|6897
|12°
|7541
|3°
|7832
|13°
|9119
|4°
|2466
|14°
|8900
|5°
|3589
|15°
|8876
|6°
|5263
|16°
|3450
|7°
|6210
|17°
|7303
|8°
|1174
|18°
|5699
|9°
|9755
|19°
|8008
|10°
|7788
|20°
|4654
¿Qué significa soñar con La cama?
Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda recargar energías.
Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de la vida. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, así como la exploración de la vida sexual y las relaciones personales.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.