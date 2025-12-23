En esta noticia
Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8830 - Santa Rosa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre
|1°
|8830
|11°
|9851
|2°
|4547
|12°
|7347
|3°
|1753
|13°
|8829
|4°
|1239
|14°
|9360
|5°
|6763
|15°
|3761
|6°
|8451
|16°
|2016
|7°
|8245
|17°
|9658
|8°
|5063
|18°
|9408
|9°
|4448
|19°
|8621
|10°
|9432
|20°
|0374
¿Qué significa soñar con Santa Rosa?
Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.
Además, la Santa Rosa puede representar la pureza y la dedicación a causas nobles. Soñar con ella puede indicar un deseo de mejorar la vida personal y de ayudar a los demás, inspirando a seguir un camino de bondad y compasión.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.