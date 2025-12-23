Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8830 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre

1° 8830 11° 9851 2° 4547 12° 7347 3° 1753 13° 8829 4° 1239 14° 9360 5° 6763 15° 3761 6° 8451 16° 2016 7° 8245 17° 9658 8° 5063 18° 9408 9° 4448 19° 8621 10° 9432 20° 0374

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.

Además, la Santa Rosa puede representar la pureza y la dedicación a causas nobles. Soñar con ella puede indicar un deseo de mejorar la vida personal y de ayudar a los demás, inspirando a seguir un camino de bondad y compasión.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.