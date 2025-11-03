Este lunes, 3 de noviembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8638 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de noviembre

1° 8638 11° 0547 2° 2445 12° 9722 3° 2631 13° 0503 4° 6735 14° 4174 5° 8894 15° 5371 6° 2869 16° 9074 7° 4813 17° 3000 8° 7463 18° 0902 9° 7082 19° 7148 10° 3637 20° 0709

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza interna.

Además, las piedras en los sueños pueden representar emociones reprimidas o situaciones difíciles que deben ser superadas. El soñador podría estar lidiando con problemas que parecen pesados y difíciles de mover, sugiriendo la necesidad de liberarse de cargas emocionales.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.