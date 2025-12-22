En esta noticia
Este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9423 - Cocinero
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de diciembre
|1°
|9423
|11°
|1489
|2°
|0375
|12°
|9892
|3°
|7006
|13°
|1651
|4°
|0663
|14°
|1708
|5°
|8498
|15°
|1172
|6°
|9725
|16°
|2259
|7°
|0046
|17°
|3205
|8°
|2539
|18°
|8178
|9°
|8707
|19°
|7030
|10°
|5873
|20°
|0255
¿Qué significa soñar con Cocinero?
Soñar con el Cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para nutrir y desarrollar tus proyectos.
Además, el Cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de cuidar de ti mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la alimentación emocional y física, así como de compartir momentos significativos con quienes te rodean.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.