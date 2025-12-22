Este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9423 - Cocinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de diciembre

1° 9423 11° 1489 2° 0375 12° 9892 3° 7006 13° 1651 4° 0663 14° 1708 5° 8498 15° 1172 6° 9725 16° 2259 7° 0046 17° 3205 8° 2539 18° 8178 9° 8707 19° 7030 10° 5873 20° 0255

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para nutrir y desarrollar tus proyectos.

Además, el Cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de cuidar de ti mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la alimentación emocional y física, así como de compartir momentos significativos con quienes te rodean.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.