Este sábado, 20 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4635 (Pajarito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 20 de diciembre

1° 4635 11° 8486 2° 5465 12° 2504 3° 1357 13° 2669 4° 5699 14° 6106 5° 0923 15° 6699 6° 0939 16° 6257 7° 1006 17° 3164 8° 2468 18° 1303 9° 1107 19° 4382 10° 1847 20° 1469

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).