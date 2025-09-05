Resultados de la Quiniela de Córdoba del viernes, 5 de septiembre de 2025

Esta es la cobertura EN VIVO de los resultados de Córdoba de este viernes, 5 de septiembre de 2025.

Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.