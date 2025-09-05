Resultados de la Quiniela de Córdoba del viernes, 5 de septiembre de 2025
Enterate cuáles fueron los resultados de la Quiniela de Córdoba en todas las jugadas.
Esta es la cobertura EN VIVO de los resultados de Córdoba de este viernes, 5 de septiembre de 2025.
Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del viernes 5 de septiembre
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3288 (El Papa).Continuar leyendo
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 9605 (Gato).Continuar leyendo
