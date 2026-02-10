Este lunes, 9 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2287 (Piojos). Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no adquirirán los bienes aunque lo determine el testamento Hallazgo del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más extensa en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés. Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de deshacerte de relaciones tóxicas o de situaciones que te drenan emocionalmente. Los piojos en los sueños pueden ser una señal de que es momento de limpiar tu entorno y cuidar de tu bienestar personal. Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.